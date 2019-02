«Ich habe den Song zum ersten Mal gehört, es war wie ein Blitz, er hat mein Leben verändert.»Kuno Lauener im Podcast «D Rosmarie und mir»

«D Rosmarie und mir» ist eine stündige Hymne an dieses Lied, 1976 auf dem Album «Füüf Narre im Charre» von Rumpelstilz herausgegeben. Das Hörstück feiert am Wochenende im Rahmen des Podcast- und Radiofestivals Sonohr in Bern Premiere (siehe Box). Die Idee zu dieser Liebeserklärung hatten Radiomann Eric Facon und Tontechniker Darren Hayne. Aber eigentlich hätte es gar nicht «d Rosmarie» sein müssen.

«Ich dachte mir, dass es lässig wäre, über einen Song zu reden. Einer, der in einer Zeit geschrieben wurde, die weit weg ist, aber uns heute noch etwas bedeutet», sagt Eric Facon. Der 61-Jährige war 1976 ein Teenager, er stand vor den Maturaprüfungen. «Es war ein heisser Sommer, wir gingen jeden Tag in die Badi.» Auf dem Transistorradio Rumpelstilz: «Kiosk», «Teddybär». Und später «D Rosmarie und i». «Ich fand den Song damals gar nicht so besonders toll», erinnert sich Facon, «eine Ballade mit langem Klavierintro halt.»

Gibt es Rosmarie?

In diese Zeit reisen Facon und Hayne nun zurück. Es sind persönliche Erinnerungen, Erinnerungen von Zeitzeugen, aber auch jüngere Leute reden darüber, was ihnen der Song bedeutet. Nur die vielleicht wichtigste Frage wird nicht abschliessend beantwortet: Gibt es Rosmarie? Eric Merz, damals Tontechniker von Rumpelstilz, erinnert sich im Podcast: «Polo sagte mir: ‹Nein, ich bin nie mit einer Rosmarie herumgereist. Ich glaube, ich war gar nie mit einer Rosmarie liiert.›» Allerdings gebe es eben viele Gerüchte zu Rosmarie, relativiert Eric Facon. Er sei sich nicht so sicher, ob es sie wirklich nicht gegeben habe.

Aber auch wenn Rosmarie eine Erfindung ist – sie ist eine schöne Erfindung. Eine Hippiefantasie. Ein Song, der die Sehnsucht nach einem Ausbruch aus dem Alltäglichen beschwört. Viele sollten danach folgen: «Campari Soda» etwa, oder «Bälpmoos». Doch «Rosmarie» war die Erste. «Es war die Zeit des Hippietums, lange Haare und so. Wenn man heute Bilder davon anschaut, kann man fast nicht glauben, dass wir so herumliefen», sagt der Thuner Fotograf Christian Helmle (aus dessen Privatarchiv auch die Bilder auf dieser Seite stammen) im Podcast.