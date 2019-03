Wer ist dieser Mann?

Man könnte ihn glatt für jemand ganz anderen halten, diesen Typ mit dem blondierten Bart und der weissblonden Wuschelfrisur. Aber der Mann in diesem am Freitag veröffentlichten Musikvideo ist tatsächlich Conchita Wurst, also: Tom Neuwirth, 30, der österreichische Sänger und Travestie-Künstler, der die Figur der Conchita erfunden hat.