Wenn das Ausland (froh)lockt

Vierzig, achtundzwanzig, sechs und sechs. So sieht die Zukunft des Zürcher Musikers Faber bis März 2018 aus. Von insgesamt 40 Konzerten ab September finden 28 in Deutschland statt, 6 in Österreich und ebenfalls 6 in der Schweiz.

Faber hat es also geschafft, seine Songs im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt und beliebt zu machen: Sein Debütalbum «Sei ein Faber im Wind», das diesen Sommer veröffentlicht wurde, erreichte in Deutschland die Top 20. Wie Faber die Grenzen des Schweizer Minimusikmarkts zu überwinden – das wünschen sich viele. Vor ihm haben es Yello und Krokus geschafft, später Sophie Hunger, Bonaparte und auch Boy.

Eine wichtige Station in Fabers europäischer Erfolgsgeschichte war Hamburg. 2015 spielte er – damals auch in der Schweiz noch eher unbekannt – im Rahmen eines Schweizer Showcase am Reeperbahn Festival. Das Musikfestival gilt als wichtiger Branchentreff und Sprungbrett für Newcomer. Pro Ausgabe finden hier über 500 Konzerte statt, aber auch Meetings, Panels und Workshops.

Bei der diesjährigen Ausgabe, die morgen beginnt, hat Faber ebenfalls einen Auftritt. Er unddreizehn weitere Schweizer Acts, darunter der Basler Metal-Newcomer Zeal & Ardor, das Zürcher Rockduo The Weyers und der St. Galler Popmusiker Crimer. Das ist eine beachtliche Zahl, auch wenn einige «nur» an kurzen Showcases auftreten.

Bessere Rahmenbedingungen

Diese Häufung ist nicht nur Zufall. Dass Schweizer Musik im Ausland vermehrt zur Marke geworden ist und gerade in den letzten zehn, fünfzehn Jahren einige Musiker im Ausland Erfolge feierten, liegt auch an den verbesserten Rahmenbedingungen. Sophie Hunger, Bonaparte und auch Faber sind Künstler, die von Swiss Music Export (SME) gefördert wurden oder werden (siehe Infobox).

«Wir sind auf vermittelnder und beratender Ebene tätig, um die Schweizer Musik ins internationale Business zu bringen, also an Agenturen, Labels, Festivals und in die Medien», sagt Jean Zuber, Geschäftsführer von Swiss Music Export in Zürich. SME ist im deutschsprachigen und im frankofonen Raum an verschiedenen Festivals präsent.

Am Reeperbahn Festival gibt es etwa den «Swiss Business Mixer», immer am Freitagnachmittag. Dort gibt es Raclette auf Porzellan, Gletscherwein im echten Glas und Schweizer Musik. Dieses Jahr darf sich unter anderen die Thuner Singer-Songwriterin Veronica Fusaro präsentieren.

Wie wird Swiss Music Export überhaupt auf Musiker mit Auslandpotenzial aufmerksam? «Wir sind in Kontakt mit den meisten Managements von Acts, welche im Ausland aktiv sind oder es sein möchten. So erfahren wir meist frühzeitig von Release- und Tourneeplänen und können uns nach Möglichkeit einbringen», sagt Zuber.

Zudem sei die Zusammenarbeit mit Labels und Agenturen sehr eng. Es reiche aber nicht, dass ein Künstler bloss den Wunsch äussere, ins Ausland zu gehen. «Dazu braucht es konkrete Pläne, aber auch Anzeichen, dass es eine Nachfrage geben könnte. Dies zeigt sich beispielsweise an direkten Anfragen von Agenturen oder Festivals oder durch positive Nennungen in Blogs und Radio-Airplays.»

Poleposition für Faber

Bei Faber war das der Fall. Nach seinem Auftritt 2015 in Hamburg rissen sich Labels, Managements und Agenturen um ihn. SME hatte die Zeichen richtig gedeutet und ihn mit dem Showcase in die Poleposition gebracht. Mittlerweile ist der 24-Jährige beim Musikriesen Universal Deutschland unter Vertrag.

Andere hatten weniger Glück. Der Basler Baschi zum Beispiel ist in der Schweiz erfolgreich, in Deutschland floppte er aber zweimal. Die Berner Band Lunik um Sängerin Jaël Malli hatte Erfolge in Grossbritannien, aber schliesslich hielt sich das Echo dann doch in Grenzen. Woran sind sie gescheitert?

«Gescheitert sind sie nicht!», kontert Zuber. «Lunik hatten einige internationale Auftritte und sogar ein paar schöne Radioerfolge in England. Beide Acts haben auch nichts grundsätzlich falsch gemacht. Manchmal ist der angestrebte Zielmarkt gerade nicht offen für einen bestimmten Künstler oder seine Musik.» Der Popmusikmarkt sei nach wie vor unberechenbar.

Generell werden Nischenplayer im Ausland aber eher wahrgenommen als Bands, die zum Popmainstream gehören. So hat beispielsweise der Akkordeonist Mario Batkovic oder die Celtic-Metal-Rocker Eluveitie im Ausland eine beachtliche Karriere hingelegt. Das bestätigt auch Stefan Schurter, Co-Präsident von MMF Suisse (Schweizer Verband der Musikmanager) und Inhaber des Labels Deepdive Records, mit dem er unter anderemam Reeperbahn Festival präsent ist: «Nischenmusiker haben generell grössere Chancen im Ausland.»

Im Nischenbereich gebe es zurzeit einige gute einheimische Bands. Im Mainstream hingegen hinke die Schweiz dem Ausland noch etwas hinterher, findet Schurter. «Man kann qualitativ oft nicht mit den Grossen mithalten, was aber auch an der enormen Konkurrenz und den beschränkteren finanziellen Mitteln liegt.»

Eine Ausnahme ist Seven, der mit seiner massentauglichen Mischung aus Soul und Pop mittlerweile auch in Deutschland erfolgreich ist. Pegasus wagen trotz allem den Versuch: Die Bieler Popband geht im Oktober auf Deutschland-Tournee.

Der unbedingte Wille

«Grundsätzlich sind die Musiker heute besser vernetzt und präsentieren sich im Ausland selbstbewusster», so Schurter. «Die Schweizer Musik hat einen viel besseren Ruf als früher.» Gründe dafür sieht er in der Arbeit von Managements und Organisationen wie SME, aber auch in jeder Band, die es schafft, im Ausland einen positiven Fussabdruck zu hinterlassen.

«Die Schweizer Musik hat einen viel besseren Ruf als früher.»Stefan Schurter

Deepdive Records

Das Wichtigste überhaupt beim Schritt ins Ausland sei aber der Wille: «Im Ausland Fuss zu fassen, ist enorm anstrengend. Man muss Klinken putzen, gratis auftreten und flexibel sein. Man spielt dann vielleicht erst mal in Braunschweig und nicht gleich in Berlin.» Wer den Erfolg nicht unbedingt wolle, könne sich den Weg ins Ausland gleich sparen.

Faber jedenfalls hat ihn gewollt – und bekommen: Morgen spielt er am Reeperbahn Festival. Als Headliner.

Reeperbahn Festival: 20. bis 23. 9., Hamburg. Weitere Infos: www.reeperbahnfestival.com. (Berner Zeitung)