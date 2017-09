Wege zu den volksmusikalischen Wurzeln

«Muss es traurig klingen?» Meesun Hong Coleman, die von der Violine aus die Probe der Camerata Bern leitet, blickt Noldi Alder fragend an. «Etwa so», entgegnet der Appenzeller Musiker, macht eine langsame Drehung um die eigene Achse und stampft den Takt auf den Boden. Noldi Alder hat eine genaue Vorstellung davon, wie seine Mazurka tönen soll. Die traditionelle Volksmusik seiner Heimat hat er im Blut.

Doch Noldi Alder weiss ebenso, was er einem professionellen Streichorchester wie der Camerata Bern zumuten kann. «Ich habe die Instrumentierungen extra schwierig gemacht», meint er kurz vor der ersten Probe. «Diese Musiker sind so gut, sie können das nach zwei Stunden», fügt der Komponist und Arrangeur verschmitzt hinzu.

Rebellierender Musiker

Noldi Alder muss es wissen. Schliesslich hat er Geige studiert. Nicht ohne Koketterie bezeichnet er sich als «ältesten Geigenstudenten der Schweiz». Erst mit 42 Jahren beendete er das Studium. Davor arbeitete er als Mühlenbauer. Musiziert hat er indes bereits als Kind. Singen und Hackbrettspielen wurde ihm in die Wiege gelegt. Seit Generationen spielen die Alders im ausserrhodischen Urnäsch Volksmusik.

Noldi setzt diese Tradition fort – und befreit sie gleichzeitig von ihren starren Regeln. Er vernetzt Appenzeller Volksmusik mit anderen Musiksparten wie Jazz oder Klassik. Mit seiner Band Klangcombi spielte er zeitgenössische Klänge auf dem traditionellen Hackbrett. Das Zäuerli, den traditionellen Appenzeller Naturjodel, erweitert er um neuartige Töne. Dies, ohne je Gesangsstunden genommen zu haben, und zum Missfallen anderer. «Der Jodlerverband hat geflucht», sagt Alder. Doch in der übrigen Schweiz erntet der re­bellierende Volksmusiker, der auch schon ein Festival für ex­perimentelle Volksmusik durchgeführt und eine Oper kom­poniert hat, viel Beifall.

Volksmusik bei Bach

«Ich bi huere frech», sagt der ­64-jährige Musiker. Dabei blitzt wieder dieser Schalk in seinen Augen auf. Frech muss man wohl sein, wenn man festgefahrene Musiktraditionen aufbrechen will. Doch Noldi Alder geht es um mehr. «Sich selber nicht an­lügen», nennt er sein Lebens­motto. Was so viel heisst wie sich zu seinen Wurzeln bekennen und sich trotzdem weiterentwickeln.

Derzeit horcht Alder gern den volksmusikalischen Wurzeln in der klassischen Musik nach. «Bei Schubert findet man diese be­sondere volksmusiknahe Stimmung», sagt er. «Auch Bach hat vielleicht an einen Jodel gedacht, jedenfalls höre ich in der Bauernkantate Volksmusik.» In der Musik von Bartók oder Kodaly sind die volksmusikalischen Spuren ebenfalls offensichtlich. Der Schritt zu einem von Volksmusik durchsetzten und inspirierten klassischen Musikprogramm ist daher ein kleiner.

Schroff, schräg, eigenwillig

Dass ein solches Programm das diesjährige Swiss Chamber Music Festival in Adelboden er­öffnet, ist kein Zufall. Im Berner Oberland hat die Volksmusik ältere und tiefere Wurzeln als die zeitgenössische. Doch so, wie die Bergwelt Schroffes und Schräges bereithält, so wird auch das Er­öffnungskonzert mit der Camerata Bern und Noldi Alder eigenwillige Akzente setzen.

Werke von Lully, Bartók und Kodaly bilden das musikalische Gerüst, das Noldi Alder mit eigenen Kompositionen und Interventionen kräftig aufmischt. Dazu gehören drei Tanzsätze von Bach in volksmusikalischem Stil oder ein Stück von Bartók, ar­rangiert für Streichorchester und Hackbrett. Der Appenzeller Musiker und Komponist wird Übergänge zwischen zwei Werken improvisieren und ein urtümliches Zäuerli mit Streicherbegleitung beisteuern.

«Minimum Moving» heisst ein Stück in Anlehnung an Minimal Music, ein anderes «Wedetäcktig». «Was bedeutet das?», fragt der Cellist der Camerata Bern während der Probe. «Synkopisch», sagt Noldi Alder. «Eine Welt­neuheit in der Appenzeller Musik», schiebt er nach und schmunzelt verschmitzt vor sich hin.

«Volk, tanzt! – Tanzboden in Adelboden»:22. September bis 1. Ok­tober. Eröffnungskonzert Swiss Chamber Music Festival in Adel­boden mit Camerata Bern und Noldi Alder: heute, 20 Uhr, reformierte Kirche Adelboden. Infos: www. swisschambermusicfestival.ch. (Berner Zeitung)