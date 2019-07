«Viva Mix!» am Montreux Jazz Festival

Wie spricht man eigentlich in Montreux? Italienisch? Eher nicht. Englisch? Geht immer. Französisch? Kann er trotz seinem Studium nicht so gut, sagt Mahmood, «sorry guys». Was kein Problem ist, weil hier ja kaum jemand Einheimischer ist. Vielmehr ist immer noch die Welt zu Gast am Montreux Jazz Festival, auch wenn die Deutschschweiz viel weiter weg zu liegen scheint als noch in der Vergangenheit. «Everything is a mix», sagt Mahmood am Montagabend dann, «viva Mix!»