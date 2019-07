Vier Koreaner auf Gurten-Exkursion

Als sie loslegen, vertreiben sie alle bösen Geister. Mit harten Gitarren und durchaus schlagkräftig bearbeiteten Drums blasen vier Koreaner jeden K-Pop-Verdacht aus der Zeltbühne. Das tönte eher nach hart gezupftem Indie-Rock englischer Machart als nach Refrains für die Massen mit Kitschschlagseite und allem, was man sich unter Korea-Pop so vorstellen könnte. Hyukoh aus Südkorea sind am Samstagnachmittag zu Gast beim Gurtenfestival und geben ihr erstes Schweizer Konzert.