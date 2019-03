Viel Liebe und ein bisschen Zeitgeist

Plastikmüll im Meer, Smog über den Städten: Auch bei Eros Ramazzotti geht es nun um den Umweltschutz. Exakt in der Mitte seines zweistündigen Auftritts im gut besetzten Hallenstadion werden zwei Spots für eine saubere Welt geschaltet, inklusive Slogan: «Together we can do it». Dazwischen setzt sich Ramazzotti an einen futuristischen Flügel und singt «In primo piano». Ein Liebeslied, eines seiner vielen. Einen Umweltsong hat er nun mal (noch) nicht im Repertoire.