Versöhnungssex und andere 70er-Sitten

Für ihn beginnen die Siebzigerjahre Ende der Sechziger. Zehntausende von Menschen treffen sich im Juli 1969 in Florida, um den Start von Apollo 11 zu erleben, der ersten bemannten Raumfahrt mit Fernziel Mond, Symbol eines dauernden wissenschaftlichen Fortschritts. Dazu singt der bleiche Engländer David Bowie bei der BBC «Space Oddity», seinen ersten Song der Entfremdung. Einen Monat später treffen sich gegen 500’000 Hippies zum Woodstock-Festival in Upstate New York, um Sex zu haben, Drogen zu nehmen und Rock ’n’ Roll zu hören. Die Veranstalter haben mit einem Zehntel der Leute gerechnet und sind komplett überfordert; es droht eine Katastrophe. Nur mithilfe der amerikanischen Armee kann sie vermieden werden.