Und auf der Hülle ein junger Hengst

Ein weiterer Song aus dem neuen Album. Video: Bruce Springsteen (Youtube)

«Western Stars» inspiriert sich an Springsteens Vergangenheit, als er mit dem Auto zwischen den Küsten navigierte, mit Freunden und wild unterwegs. Seine neuen Songs formulieren also Erinnerungen, und man merkt Liedern wie «Hitch Hikin'», «Sleepy Joe’s Café» oder «Drive Fast (The Stuntman)» an, wie gerne er an diese Zeit zurückfühlt. Und wünscht sich, Springsteen hätte sich an «Nebraska» orientiert, seinem sechsten Album von 1982. Damals liess er seine Band zu Hause und spielte die Songs alleine ein, begleitet von seiner akustischen Gitarre und einer gelegentlichen Mundharmonika. Das düstere Album gehört bis heute zu seinen besten, auch weil es die hohe Qualität der Songs deutlich macht.

Leider hat er sich für den Kitsch entschieden, und das in einem Ausmass, das ernsthaft an seinem Geschmack zweifeln lässt. Egal, wie vielversprechend die Songs anfangen, sobald die Begleitung sich meldet, sind sie ruiniert. Was für eine verpasste Chance. Der einzige Trost des neuen Albums ist das Versprechen auf das nächste. Er habe, sagt Springsteen, die neuen Songs schon geschrieben, die er mit der E Street Band aufnehmen werde. Wir warten und hoffen.

Bruce Springsteen: «Western Stars». Sony, erscheint am 14. Juni