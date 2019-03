Aber etwas Designerhaftes dringt in ihrer Musik, in der sie die märchenhafte Folktradition mit Überwältigungspop kurzschliesst, doch immer wieder durch. Vielleicht auch, weil bei aller Makellosigkeit und scheinbaren Bescheidenheit vieles erschöpfend ist an dieser Show, die von den Songs ihres aktuellen Albums «High As Hope» bestimmt ist. Die Message, sie ist an diesem Abend schnell klar. Etwa dann, wenn Florence Welch in ihrem Heimatlied «South London Forever» ihre Herkunft betont, und aber gleich anfügt, dass sie nicht nur Londoner, sondern auch Europäer sind, und Europäer bleiben werden. Sie widmet «Patricia» ihrer Heldin Patti Smith, und redet gegen die toxische Männlichkeit an, die in diesem Raum kaum zu finden sei. Denn wer Florence + The Machine supporte, der glaube und unterstütze Frauen. Und sie fordert das Publikum auf, sich die Hände zu geben, sich zu umarmen.



Bei allem schönen Zusammensein und allen Umarmungen, die Florence Welch beim Lauf durch die Halle mit ihren Fans austauscht: Leuchtende Smartphones haben in ihrer Show schon auch Platz, denn so ein Lichtermeer sieht eben schon sehr gut aus.