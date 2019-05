Trauffer und Gölä geben ein gemeinsames Konzert

Freilich wird es auch ein Album aus der Zusammenarbeit geben. Es kommt schon heuer, am 9. August, in die Läden. Die Release-Single dazu ist bereits erschienen – inklusive Video. Und sie zeigt, auf was sich die hiesige Bevölkerung so einstellen kann: auf Altbewährtes.

Auch die Reaktionen auf den ersten Song der Büetzer Buebe sind so, wie man das kennt: geteilt und verhärtet. Ein bisschen wie in der Politik. Das belegt eine kleine Umfrage im Bekanntenkreis, vor allem aber ein Blick ins Internet, in die sozialen Medien und in die Kommentarspalten der Zeitungen. Offensichtlich ist: Niemand scheint sich nicht über diese Mundartmusik-Fusion des noch jungen Jahrtausends äussern zu wollen.

Die einen mokieren sich ein wenig über den Text. Andere finden den Song «erfrischend», «toll», gar «genial» und preisen vor allem die Zusammenarbeit der beiden als schlicht «hammergeil».

Geradezu empört zeigen sich aber auch etliche Leute über die Inszenierung der zwei – nennen wir sie Schwerverdiener – als Vertreter der echten Büetzer im Land. «Ich kanns nicht mehr hören! Büetzer!», ist da etwa zu lesen. Oder dass Göläs und Trauffers Solidarität so echt sei wie die Nähe der SVP zur Arbeiterschicht. Von Anbiederung ist die Rede, von einer PR-Masche und von schamloser Geld­maschinerie.

In all dem Lärm bringt es ein Kommentarschreiber auf den Punkt. Sinngemäss schreibt er: Wie verlogen das Büetzer-Buebe-Ding auch sein möge, ein Grossteil seiner Berner Gemeinde fühle sich von dem Lied wiedergegeben. Er finde das eigentlich ganz in Ordnung. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.