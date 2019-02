Der Sänger der früheren britischen New-Wave-Band Talk Talk, Mark Hollis, ist tot. Der Frontman der mit Hits wie «It's My Life» und «Such a Shame» bekannt gewordenen Band sei im Alter von 64 Jahren gestorben.

Dies schrieb der frühere Talk-Talk-Bassist Paul Webb auf Facebook. «Er war ein musikalisches Genie, und es war eine Ehre und ein Privileg, mit ihm in einer Band gewesen zu sein.»

Angaben zur Todesursache machte Webb nicht. Hollis' Management war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

RIP Mark Hollis. Cousin-in-law. Wonderful husband and father. Fascinating and principled man. Retired from the music business 20 years ago but an indefinable musical icon. Talk Talk - It's My Life (Live at Montreux 1986) https://t.co/eGRfLWHt6r

