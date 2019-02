Hier die Vorschau zum neuen Album.

Viel Politisches liegt in diesen Liedern – etwa in «Le città dei bianchi», das von einem Flüchtlingsjungen erzählt, der von seinem Vater wissen will, wie es denn sei, in der «Stadt der Weissen». Oder in «Stolz drauf»: «I bin ned stolz drauf, wo i her bin / I konn ned stolz sei auf a Land», heisst es da. Und: «Stolz sein auf des, was in meim Pass steht, des kummt ma reichlich albern vor.» Musikalisch bewegt sich «Süden II» manchmal im rosaroten Bereich: Saxofone säuseln, zum Piano gesellen sich sanfte Beats und romantische Gitarrenklänge. In «Io e te» kommt gar eine wuchtige Wand aus Streichern zum Einsatz, und man denkt sich kurz, dass weniger vielleicht mehr wäre. Doch nein. Auch das ist Süden.

Das neue Album «Süden II» ist auch auf Spotify zu finden.

Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer: «Süden II», Jazzhaus Records. Live: Sonntag, 31. März, Mühle Hunziken, Rubigen (ausverkauft).