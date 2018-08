Soul-Legende Aretha Franklin soll schwer krank sein

Die 76-jährige «Königin des Soul» sei «schwer krank in Detroit», schrieb Roger Friedman, Journalist und Freund der Familie, auf der Website Showbiz 411. Die Familie bitte um «Gebete und Privatsphäre». Bei Franklin, die in ihrer Jahrzehnte andauernden Karriere 18 Grammys gewann, war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden.

Die Sängerin wurde durch Hits wie «Respect», «Think» und «Chain of Fools» weltberühmt. Ihre letzte öffentliche Darbietung war im August 2017 in Philadelphia. Es sei eine wunderbare Show gewesen, schrieb Friedman. Franklin habe damals allerdings schon mit Erschöpfung und Dehydrierung gekämpft.

Als erste Frau in der Hall of Fame

Franklin beeinflusste zahlreiche Soul-Diven nach ihr, darunter Mariah Carey und Whitney Houston, deren Mutter Background-Sängerin bei Franklin war. Aber auch jüngere Künstlerinnen wie Alicia Keys, Beyoncé und Amy Winehouse wurden durch die Soul-Queen geprägt. 1987 wurde sie als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Zu den zahlreichen Auszeichnungen der Soul-Diva zählt auch ein Grammy für ihr Lebenswerk. 2005 bekam sie vom damaligen US-Präsident George W. Bush die Freiheitsmedaille des Präsidenten verliehen, die höchste zivile Auszeichnung in den USA. Vielen ist noch der bewegende Auftritt Franklins beim Amtsantritt von US-Präsident Barack Obama im Januar 2009 in Erinnerung.

Aretha Franklin absolutely stealing the show at the 2015 Kenedy Centre Honours. Some of her tracks from the 60s are up there with my favourites, but none send shivers down my spine quite like this performance pic.twitter.com/NHtWhqXOhy