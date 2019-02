So wie das Album in den sieben Jahren von Single zu Single entstanden ist, so hat sich auch aus der Popgruppe von einst nach und nach das herausgeschält, was Fiji mit «Bizarre» nun geworden ist – oder sein will. Eine Band mit einer eigenen Ästhetik, dem eigenen Sound, weg von der Popetikette. Da konnte es auch schon mal ein halbes Jahr und länger dauern, bis ein einzelner Song so wurde, wie er sein soll.

Frisch durchleuchtet

«Fijimässig», wie sie es nennen. «Für uns ist es eine Entwicklung. Wir haben uns die Zeit genommen, uns zu durchleuchten. Uns zu definieren. Wie im Leben. Wenn du älter wirst, wirst du immer karger, präziser auch, musst nicht mehr allen gefallen.»

Doch wie ist er nun, dieser Fiji-Sound? Wäre «Bizarre» in den 1980ern erschienen, wäre die Platte ein Wurf gewesen. Nun ist sie eine Art Best-of der elektronischen Musik: sexy Discobeats, solider Techno, sphärische, auch düstere Synthiepop-Balladen, Trance, lasziver Electroclash, mit einem Schuss Nostalgia.

Dazu ­Simone De Lorenzis kühl-schmachtende Stimme, die das alles zusammenhält. Eine Platte, die trotz wohlbekannten Referenzen nicht langweilig ist, tanzbar, sehr cool und sehr sexy. Eine, die man gerne in einer geselligen, elektromusikaffinen Runde auflegt. Retro, ohne nur ein Abklatsch zu sein, weil die Songs dichter, gehaltvoller und komplexer daherkommen.

«Wir sind halt retro»

Retro ist das Schlagwort. Aber ist das nun unverkennbar fijimässig? «Wir sind halt retro», sagt Simone De Lorenzi «Wir kommen aus dieser Zeit. Unsere Musik ist auch immer eine Hommage an Künstler, die wir mögen»: Iggy Pop, David Bowie, MGMT, Goldfrapp, Kraftwerk.

So viel zum neuen Album. Morgen spielen Fiji in der Mühle Hunziken, und am 6. April taufen sie im Progr ihre Platte. Jeder, der sie kennt, weiss, dass Fiji live nochmals eine ganz andere Geschichte ist. Eine verführerische, eine dreckige, eine wilde Geschichte. Sie sagen es selber, dass sie sich für ihre Auftritte ebenso minutiös vorbereiten und die Songs nochmals ganz anders angehen. Eine Wucht.

Fiji, «Bizarre», Irascible Music. Live: Samstag, 23. Februar, Mühle Hunziken, Rubigen.