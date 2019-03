Genau richtig: «Why Not» von Anna Aaron.

Eine Zeit, die sie lange verdrängte: «Ich hatte ein negatives Verhältnis zu meinen Kindheitserinnerungen und wollte sie von mir fernhalten», sagt Aaron. Ausschlaggebend dafür, dass sie sich diesen Kindheitserinnerungen stellen und in sich selber graben konnte, waren ihre Lektüren von Psychoanalytikern wie C.G. Jung.Und der Wunsch, diesen unbewussten Strom aus der Vergangenheit mit dem Bewusstsein der Gegenwart zu vereinen, damit sie näher zu sich selber finden kann.

Religiös? «Nein, aber ich hätte gerne die Möglichkeit»

Noch bei der Veröffentlichung ihres letzten Albums «Neuro», das vor vier Jahren erschienen ist, sprach sie in Interviews nicht über ihre religiöse Erziehung, mit dem Verweis, dass dies ihre Privatsache sei. Nun stellt sie sich dieser Auseinandersetzung: «Es ging darum, meine Position zu finden», sagt Anna Aaron. «Auf die Frage ‹Bist du religiös?› sage ich nun: Nein, aber ich hätte gerne die Möglichkeit.» Wenn man so dogmatisch erzogen wurde wie sie – wie so viele andere in der Schweiz –, dann führe dies dazu, dass man später alles verwerfe. Dabei sei doch Spiritualität ein Menschenrecht, das nicht von Fundamentalisten oder Regierungen kontrolliert werden dürfe.

Aber nicht, dass hier nun in der Blase, die sich Aaron bei allen Zweifeln an ihrer neuen Musik bewahren konnte, ein introvertiertes und verstrahltes Album entstanden ist. Vielmehr hat sie einen freieren Zugang zum Popsong gefunden, der in den besten Momenten auch lostanzen kann.

Etwa in «Last Time We Met», das von einem minimalen Beat bestimmt ist. Oder in «Why Not», das auf einem von Aarons Demos beruht: «Früher hätte ich diese Skizze wohl verworfen, in der Annahme, dass dies ein Produzent dann schon noch richtig mache.» Aber der rohe Computerbeat passt nun perfekt zu diesem Song, der wie eine selbstbewusste Abrechnung mit einem Lover klingt.

Diese Abrechnung ist nicht auf ihr altes Label gemünzt. Denn Groll hegt Anna Aaron keinen: «Wir haben sieben Jahre lange zusammengearbeitet, das ist ja eine lange Zeit.» Und dass es da zu Veränderungen kommen kann, sei ganz normal. Aber klar hatte sie Angst: War das ein Schritt zurück für sie, die früher bei Produzenten in London aufgenommen hatte? Heute sagt sie: «Es war genau das Richtige.»

Anna Aaron: Pallas Dreams (Radicalis). Konzerte: 22.3., Dachstock, Bern; 23.3., Neubad, Luzern; 28.3., Exil, Zürich; 30.3., Sommercasino, Basel