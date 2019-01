«Das war höchste Zeit, dass der auch einmal an eine Frau geht», sagt die 52-Jährige und fügt hinzu, dass den Preis auch ein paar andere Musikerinnen längst verdient hätten – so klein wie immer behauptet sei die Auswahl hierzulande ja nicht. Und sie fordert ein Umdenken in dieser Männerdomäne, auch wenn Musikerinnen heute wieder sichtbarer sind als auch schon: «Doch solange Männer an allen Schaltstellen dieser so modernen und hippen Musikszene sind, ist es schwierig.»

Munkeln im Dunkeln

Wenn man nicht nur innehält, sondern auch zurückschaut auf ihre Geschichte und den Spuren dieser Karriere nachgeht, beginnt natürlich alles im Wallis. Dort liegt unüberhörbar ihre Heimat, obwohl Sina, die eigentlich Ursula Bellwald heisst, das Tal schon seit so langer Zeit ­verlassen hat und längst im Aargau lebt.

Sie erinnert an Kirchen, die sie als katholisches Mädchen sehr oft besucht hat und in denen sie auch als Vorsängerin des Pfarrers Auftritte hatte. Sie erwähnt ihre erste Band Clear Darkness – «wir spielten Progressive Rock, fanden uns stark und cool und haben über die Schule gesungen, die wir scheisse fanden» – und den Oberwalliser Schlagerpreis, den sie mit ihrer Darbietung von «The House of the Rising Sun» gewonnen hatte.

Dank dieses Auftritts erhielt sie ihren ersten Vertrag, den noch ihr Vater unterschreiben musste, weil sie nicht volljährig war. «Meinem Vater war das Showbusiness suspekt, er verband es mit zwielichtigen Typen in rauchigen Etablissements», erinnert sich Sina. Aber er habe ihre Dringlichkeit gespürt. Sie machte die Handelsschule, ging dann als 18-Jährige nach Genf und sang als Sina Campell in Dancings, an Jubiläen von Blasorchestern. Mit solchen Auftritten hat sie ihre Sporen abverdient: «Das ist ein Teil von mir, und es zeigte mir: Ich bin zwar zart, aber doch zäh.»