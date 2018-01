Dolores O'Riordans Stimme ging durch Mark und Bein. Während sie für Aufnahmen in London war, ist sie im Alter von 46 Jahren gestorben. Angaben zur Todesursache macht die Band bislang keine. Die Familie sei von der Nachricht «am Boden zerstört» und bitte um Beachtung der Privatsphäre, hiess es in der knappen Mitteilung.

Im Internet äussern sich Fans und Iren, die stolz auf die Band waren. Dank ihr haben viele junge Frauen ihren Platz in der Rock-Musik gefunden.

Dolores O’Riordan has had such a huge impact on me in so many ways. Watching the light and shade in her performances, her voice, her attitude. She’s the reason so many young girls saw a place for themselves in rock music. So, so sad. #DoloresORiordan — MayKay (@MayKapes) January 15, 2018

I am in utter shock at Dolores O’Riordan’s sudden passing. The Cranberries were the first band I discovered without help from my siblings. I was so proud of everything they did in representing Limerick. #RIPDolores — Muireann O'Connell (@MuireannO_C) January 15, 2018

Auch der irische Präsident hat sich zu Wort gemeldet. Michael D. Higgins sagte, O'Riordans Tod sei ein «grosser Verlust» für alle, die «irische Musik, irische Musiker und die darstellenden Künste verfolgen und unterstützen».

"To all those who follow and support Irish music, Irish musicians and the performing arts her death will be a big loss," Irish President Michael Higgins said of Dolores O'Riordan. https://t.co/cMaZgwhZQf — NPR (@NPR) January 15, 2018

«Sie hatte die erstaunlichste Stimme und Präsenz. Ich bin so traurig, zu hören, dass sie gestorben ist», schrieb der aus Grossbritannien stammende US-Talkshow-Moderator James Corden auf Twitter.

I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) January 15, 2018

«Wir sind bedrückt, die Nachrichten vom Tod Dolores O'Riordans zu hören. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie in dieser schrecklichen Zeit», teilte die englische Pop-Band Duran Duran mit.

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) January 15, 2018

