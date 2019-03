Häberli Oggier. Das steht unter dem offiziellen Pressebild. Darauf zwei Männer, einer trägt die Haare lang und zum Bürzeli gedreht, der andere nicht. Schauen tun sie, als würden Sorgen diese tiefen Falten in ihre dafür eigentlich noch zu jungen Stirnen schlagen. Dazu halten sie zwei weisse Papierseiten hoch. Zwei unbeschriebene Blätter. – Sind die beiden natürlich nicht. Längst nicht mehr. Häberli Oggier sind Lo & Leduc. Das Berner Duo, das im letzten Jahr mit «079» einen Song heraushaute, für den der Boulevard den Begriff Überhit kreierte. 21 Wochen lang hielt er sich an der Spitze der Schweizer Hitparade, so lang wie noch kein Song zuvor.