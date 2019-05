Stattdessen habe ich in den letzten Tagen unzählige Interviews mit ihm geschaut. Und natürlich auch immer und immer wieder den Ausschnitt aus der letzten Silvestershow, als ihn Florian Ast mit der Darbietung ihres gemeinsam komponierten Songs «Grossvater (ich danke dir)» überraschte. Und zu Tränen rührte. Sie erinnern sich: Schon damals haben wir mitgeflennt.

Am nächsten Samstag ist DJ Ötzi in der SRF-Sendung «Hello Again! Die Pop-Schlager-Show» zu Gast. Leider ist sie längst aufgezeichnet worden, wir können also weder Hello sagen gehen noch eines seiner Käppi abluchsen. Das ist ein Punkt auf unserer Schlagerette-To-do-Liste 2019.

Kommt mir in den Sinn: Wir wollten dieses Jahr ja auch noch Florian Ast anrufen und fragen, ob man ihn nach seinem Auftritt in der Silvestershow noch Mundartrocker nennen darf. Er kennt DJ Ötzi und kann ihm von uns vielleicht was ausrichten. Den Text für die Grussbotschaft klauen wir bei Beatrice Egli: «Sag ihm schöne Grüsse, mir geht’s einfach toll, jeder Tag ist Rock’n’Roll».