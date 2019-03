Roberto Brigante hat Träume

Damals lebte er noch in seiner Heimat in der Region Apulien in Süditalien. Kurz darauf reiste er als Saisonnier nach Konstanz, nach 18 Monaten ging er weiter nach Thun. Es waren die Achtzigerjahre, es galt das Saisonnierstatut, Brigante konnte jeweils 9 Monate arbeiten und musste dann zurück in die Heimat. Bei der Wiedereinreise musste er in Brig aus dem Zug steigen: Tuberkulosekontrolle. «Ich sagte mir, dass ich das höchstens fünf Saisons mache.»

«Geits, Roberto?»

Doch irgendwann kam der Aufenthaltsausweis, Brigante blieb in Thun, baute sich hier eine Firma auf, spezialisierte sich auf Unterlagsböden, hatte Aufträge im ganzen Kanton und beschäftigte zur besten Zeit 15 Mitarbeiter. Brigante, der schon als Achtjähriger auf dem Markt hatte Gemüse verkaufen müssen, war plötzlich jemand. Zeit für Musik blieb da natürlich nicht.

Erst Jahre später fing er an, auf der verstaubten Gitarre seiner Schweizer Partnerin zu spielen. Auch da wieder italienische Klassiker, «L'Italiano», «Bella ciao». Doch dann packte ihn der Ehrgeiz. Brigante brachte 2003 eine CD raus, «Poesia». Ein Flop. «Ich klang wie einer, der meint, er müsse jetzt auch noch Musik machen.» Deshalb hatte er seine Musikkarriere schon wieder begraben, als er kurz darauf in Latterbach bei Spiez einen Unterlagsboden einbauen musste.

«Der Boden war nass, ich konnte kaum arbeiten, habe mich genervt. Da kam der Bauherr, fragte ‹Geits, Roberto?›.» Der Bauherr war Tom Gyger, Ex-Keyboarder von Gölä. Eins führte zum anderen, am Schluss wurde Tom Gyger Produzent von Roberto Brigante, sie machten sechs Alben zusammen. Bald trat Roberto Brigante in der ganzen Schweiz auf, an Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenanlässen.

«Tschou Roberto»

Vielleicht darum haftet Roberto Brigante immer noch das Etikett des singenden Plättlilegers an. Ein Büezer, der nicht Rock macht, sondern Italopop – obwohl er auch mal ein Duett mit Gölä einsang: «Il mondo è strano». «Ich nenne mich lieber Cantautore», sagt der 55-Jährige, der als Treffpunkt das Restaurant Holiday in Thun vorgeschlagen hat – wo er freundlich mit «Tschou Roberto» begrüsst wird.