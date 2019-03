Queen mit Sorgen

Bloss: Dieses Reich der Nicki Minaj, die vor 36 Jahren als Onika Maraj auf Trinidad und Tobago geboren wurde, ist in Gefahr. Ihr aktuelles, arg desorientiertes Album «Queen» enttäuschte die kommerziellen Erwartungen. Und ihre aktuelle Europatour, die heute Abend in Genf ein Ende findet, machte vorab durch dubiose Konzertabsagen wegen angeblicher Energieversorgungsprobleme Schlagzeilen.

Dass Nicki Minaj bereits bessere Zeiten erlebt hat, sieht man am Mittwochabend im Zürcher Hallenstadion auch am Publikumsaufkommen: Nur 6000 Besucherinnen und Besucher wollen die Show sehen, die in den überdrehtesten Momenten auch cartoonhafte Züge annimmt. Aber natürlich: Kampflos gibt eine wie sie ihren Thron nicht her – schon gar nicht an ihre Nemesis, die Rapperin Cardi B, die im Sommer am Openair Frauenfeld vor ungleich grösseren Publikumsmassen auftreten wird.

So erscheint sie auf einem glitzernden Einhorn mit Flügeln, sie trägt da noch ein goldig glitzerndes Kleidchen mitsamt Krone. Die Tonspur berichtet von der «Majesty», von der niemand genug kriegen kann, und die Königin wird von Tänzerinnen und Tänzern in Fantasy-Kriegs-Uniformen umgeben. Nicki Minaj zeigt in diesem ersten Teil, mit was für Waffen sie diesen Thron behalten will: mit den bekannten Sexposen, Parolen der Selbstbehauptung und der Selbstermächtigung, mit Diss-Zeilen gegen all ihre Konkurrenten und Konkurrentinnen. Sie unterstreicht das mit Hits wie «Anaconda», der auf ihren berühmten Arsch zielt, wenn die Zeile erklingt: «Oh my gosh, look at her butt». Und sie zeigt ihre Monsterhaftigkeit, die so viele Männer auffressen kann, wenn sie für einmal ohne Playbackverstärkung zu ihrer furiosen Strophe aus Kanye Wests «Monster» anhebt.