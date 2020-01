Prinz trifft Prinzessin

Bereits 2014 inszenierte Landerer auf Einladung von Tanzdirektorin Estefania Miranda für Konzert Theater Bern einen Literaturstoff. Damals nahm er sich Max Frischs «Homo Faber» an und machte daraus ein düsteres Psychogramm. «Leonce und Lena» hat einen deutlich weniger vertrackten Plot. Fast schon könnte man die Story mit Billy Wilders Erfolgsrezept «Boy meets Girl» zusammenfassen.

Prinz Leonce soll mit Prinzessin Lena verheiratet werden. Doch beide Königskinder haben keine Lust dazu und flüchten mit ihren jeweiligen Dienstboten. Auf der Reise treffen sie sich zufällig und verlieben sich. Als Roboter verkleidet, treffen sie im Schloss ein. Es wird geheiratet, und es fallen die Masken.

So die Fassade des Stücks, dessen subversives Potenzial sich erst dank den Wortspielen und der versteckten Zeitkritik entfaltet. Der jung verstorbene Autor, der die Uraufführung des Stücks nicht erlebte, machte sich über die gelangweilte Aristokratie ebenso lustig wie über die Naturschwärmerei der Romantik. Indem er die beiden Königskinder als Roboter auftreten liess, brachte er auch sein Unbehagen gegen die beginnende Industrialisierung zum Ausdruck.

Mit wummernden Bässen

Kommt das alles abhanden in einem Tanzstück? Keineswegs. Landerer gelingt es, seine Choreografie mit Sprache, Sound und Bühne zu einem Ganzen voller witziger Anspielungen zu verweben. Der beliebte Tänzer Winston Ricardo Arnon schlüpft dabei in die Rolle des Erzählers, der scheinbar am Tourettesyndrom leidet und das Publikum mit der Leier «Sometime someone has to do something about something» strapaziert.

Oder in fast schon dadaistischer Manier die Worte «Love, love, love, love» brabbelt, um die Handlung einer absehbaren Geschichte voranzutreiben. Die Bühne (Till Kuhnert) ist ein grosser Wurf: Ein verspiegelter Goldsaal evoziert den Königshof, der durch das Verschieben von Wänden und das Lichtkonzept ständig mutiert. Die Soundkulisse (Christof Littmann) reicht von wummernden Bässen bis zu höfischen Klängen und packt von Anfang bis Schluss.