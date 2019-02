Jeden Dienstag schreiben die Musikredaktoren Ane Hebeisen und Benedikt Sartorius in dieser neuen Kolumne über Popmusik. Und geben mit einer Spotify-Playlist preis, welche Songs sie hören.

Das muss man hören

Die erste Musik in dieser neuen, wöchentlichen Popkolumne ist sehr still. Sie stammt von Jessica Pratt, einer Kalifornierin, die mit heliumhoher Stimme sehr langsam und sehr zart und auch sehr gespenstisch singen kann. So wirkt ihr Album «Quiet Signs», das am Freitag erscheint, so vertraut wie fremd: Die Gitarrenakkorde streifen die Klassiker des Folk wie auch die brasilianische Bossa Nova, und wenn man ihr dann zuhört, beispielsweise in der Single «This Time Around», wo sie singt: «It makes me want to cry», dann bricht man zwar nicht in Tränen aus, aber man bleibt doch gerührt zurück.