Pop-Briefing: Schlechte Neuigkeiten von Madonna

Das muss man hören

Es scheint, dass besonders sensible Kommentarspaltenschreiber ob der Befehlsform dieses Kapitels immer wieder in Aufregung geraten. «Man müsse gar nichts», pflegen sie zu maulen. Um die Sorge um ihre Handlungsfreiheit noch ein bisschen anzuheizen und ihnen Futter für neuerliche Aufwallung zu bieten: Für den folgenden Song herrscht sogar ganz dringende Hörpflicht! Bei Zuwiderhandlung gibts was auf die Kommentarspaltenschreiberfingerchen.