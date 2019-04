Pop-Briefing: Punk ist mausetot!

Darüber wird gesprochen

Wie hat die Berner Gruppe Dnjepr (obacht, von ihr ist bald ein neues Album zu erwarten) einst so schön gesungen: «Never Trust a Punk» – traue nie einem Punk. Schon gar nicht, wenn er in die Jahre gekommen ist. Das dürften sich nun auch die Veranstalter denken, die eine kleine Brasilien-Tournee mit der altehrwürdigen und einst doch einigermassen aufmüpfigen Punkband Dead Kennedys organisieren wollten. Zu diesem Zweck liessen sie einen Künstler ein – zugegeben – relativ subversives Tourplakat anfertigen. Es zeigt drei als Clown stilisierte Brasilianer mit Gewehren bewaffnet, hinter ihnen wird eine Favela beschossen und in Schutt und Asche gelegt. Ihrer gelben Gewandung wegen sind die Clowns offensichtlich Bolsonaro-Anhänger, und einer von ihnen sagt in absichtlich fehlerhaftem Englisch: «I love the smell of poor death in the morning» (eine Anlehnung an den Dead-Kennedys-Song «Kill The Poor»).

Zur Erklärung: Der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro will den Erwerb von Waffen erleichtern und hat der Polizei ausgerichtet, dass ein Polizist, der nicht töte, kein richtiger Polizist sei. Ausserdem wurden Scharfschützen installiert, welche bei Verdacht auf Bewohner der Elendsquartiere schiessen dürfen.