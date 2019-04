Pop-Briefing: Neues aus Rio, Altes aus Zürich

Die neueste Entdeckung ist der Produzent Ziminino, der gerade sein erstes Album veröffentlicht hat. Ein experimentelles, elektronisches Werk ist es geworden, mit diversen Verweisen auf die afrobrasilianische Musik. Doch just dort, wo er am wenigsten experimentiert, geht er am meisten ans Herz: in dieser wunderbar verschleppten Ballade namens «When the Buildings Fall».