Pop-Briefing: Kaffee aus der Küche

Darüber wird gesprochen

Über Kanye Wests Jesus-Album. Was auch interessanter ist, als «Jesus Is King» zu hören. Und man darf sich fragen, ob Kanye nun den Zenit überschritten hat (wie es der «Spiegel» macht) oder ob er businesstechnisch erst jetzt den Zenit erreicht hat (wie es in der Online-«Spex» steht). Eine Frage der Zeit sind wohl Texte, in denen zu lesen sein wird, dass «Jesus Is King» unterschätzt ist. Woran auch immer Sie glauben: Glauben Sie nicht diesen Unterschätzt-Texten.