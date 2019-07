Pop-Briefing: Gegen den Lärm

Darüber wird gesprochen

Diesen Lärm: Man findet ihn etwa dort, wenn derzeit über die Untersuchungshaft des geschätzten ASAP Rocky gestritten wird – was auch mit der Twitter-Intervention von US-Präsident Donald Trump und Fankampagnen, die einen Boykott von allen schwedischen Produkten fordern, zu tun hat.

Man findet den Lärm aber natürlich auch immer wieder bei Kanye West, der sich seit einiger Zeit auf seine Berufung als Prediger beruft. Welche Lieder während der Gottesdienste aber gegeben werden, davon erhält man erst jetzt eine Ahnung. Es ist beispielsweise eine Coverversion von Nirvanas «Smells Like Teen Spirit» – und dem Refrain: «Let your light shine, it’s contagious!» So weit sind wir also gekommen.