Pop-Briefing: Die miese Ökobilanz des Pop

Was blüht

Es blüht uns ein ziemlich ereignisloser Dezember. Wie eh und je beschränkt sich die Musikindustrie darauf, Best-of-, Remastering- oder Livematerial als Geschenkidee unter die Menschen zu bringen. So ist ein eher nicht fiebrig erwartetes Livealbum von Kylie Minogue in Aussicht gestellt, Bob Dylan hat wieder ein paar Demo-Tapes aus den Sechzigern ausgegraben, und The Police veröffentlichen eine 6-CD-Box. Nur die alten Rocker von The Who geben sich produktiv: Von ihnen gibts ein Album mit neuem Studiomaterial. Und der etwas verwirrte Kanye West will ausgerechnet an Weihnachten sein Album «Jesus Is Born» herausgeben. Er scheint den Verkauf physischer Tonträger endgültig abgeschrieben zu haben.

Das Fundstück

Nick Cave hat in den Achtzigerjahren in seiner Heimat Australien einen regelrechten Reigen ähnlich gesinnter Musiker nach sich gezogen. Crime & the City Solution oder Hugo Race sind ihm gar nach Berlin gefolgt. Einer, der stets in Caves Schatten agierte, aber dennoch einige Tourneen in Europa spielen konnte, war Louis Tillett. 1992 erschien sein Paradealbum «Letter to a Dream», von welchem das Stück «Harpies Bizarre» stammt.