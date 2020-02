Pop-Briefing: Der «Godfather of Rap» grüsst aus dem Jenseits

Beide Bands veröffentlich(t)en ihre erste Musik auf demselben Label: Speedy Wunderground heisst es und wurde von Dan Carey – dem Produzenten von Kate Tempest, den ähnlich gehypten Black Midi oder Sophie Hunger – gegründet.

Das Fundstück

Ja, Streamingdienste können toll sein, doch sie versenken vieles. Beispielsweise Alben wie jene der Band Califone. Die Gruppe um Tim Rutili hat in den Nullerjahren eine sehr eigenartige Folkmusik gespielt, die sehr tief in den amerikanischen Traditionen wühlte. Entstanden sind damals Alben wie «Heron King Blues» oder das unwirsch funkende «Roots & Crowns», das auch heute, vierzehn Jahre nach der Veröffentlichung, so frisch und fordernd klingt wie nur wenige zeitgenössische Musik. Mittendrin, quasi das Auge des Orkans, findet sich dann eine stille Adaption des Psychic-TV-Songs «The Orchids», mit der Zeile «And in the morning, after the night, I fall in love with the light». Gerade in stürmischen Zeiten, in denen sich so viele Gewissheiten auflösen, findet sich hier Zuflucht. Da passt es auch, dass Califone in Kürze ein neues Soundtrack-Album veröffentlichen.