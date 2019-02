Das muss man hören

Draussen herrscht seit Tagen fast schon unheimlich schönes Frühlingswetter. Wem dies zu viel Licht und Frohsinn sein sollte, kann die Sonne ganz einfach ausknipsen: mit dem Album «Solitude» von King Midas Sound. Der Produzent Kevin Martin, der als The Bug schwergewichtigen Dub erfindet, und der Spoken-Word-Artist Roger Robinson veröffentlichten diese neue Sammlung ausgerechnet am Valentinstag. Quasi für all jene, die keinen Partner und keine Partnerin zur Seite haben. Denn man muss es als Warnung sagen: Dunkler als diese Collagen und die Worte, die von der Nacht und dem Alleinsein berichten, wird es in diesem Jahr nicht mehr. Viel eindringlicher aber auch nicht.