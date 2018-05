Polos letzte Lieblingsband

«Muesch lose!», pflegte der verstorbene Polo Hofer seine musikinteressierten Kollegen und Musiker anzuweisen, wenn er wieder einmal eine neue Lieblingsband entdeckt hatte. Diese stammten meist aus den Südstaaten der USA und spielten eine Mischung aus Country, Rock ’n’ Roll und Soul. Polo war seit der frühen Jugend ein Fan der amerikanischen Musik. Und The Band of Hea­thens war die letzte Lieblingsband des stilprägenden «Influencer» der Berner Szene.

Definitiv «Old School»

Gäbe es das Musikgenre Americana nicht schon, man müsste es für das kraftvolle Quintett aus Austin, Texas, erfinden. Denn die Band der «Heiden» setzt auf die traditionellen und etwas angejahrten Stärken der US-Musik. The Band of Heathens ist definitiv «Old School» – trotz des noch jugendlichen Alters ihrer Mitglieder.

Sie funktioniert als Kollektiv, als Band, eben – und wird oft in einem Atemzug mit der legendären «Band» genannt, die einst Bob Dylan begleitete und bei der die Summe der (reichlich vorhandenen) Talente wichtiger war als die einzelne Stimme. Auch Vergleiche mit anderen grossen US-Bands wie Little Feat oder CCR werden immer wieder bemüht.

Allerdings brauchte es Zeit, bis sich die Band of Hea­thens aus einem eher losen Bund von talentierten Singer-Songwritern zur heutigen Formation verdichtete, bei der die beiden Frontmänner Gordy Quist und Ed Jurdi zwar musikalisch den Weg vorgeben, sich dabei aber hörbar auf die kompetente Rhythmusgruppe und die Hammondorgel von Trevor Nealon verlassen.

Auf dem aktuellen Album «Duende» kommt alles zusammen, was den Stil der 2006 gegründeten Band geprägt hat. Der kantige Rock ’n’ Roll ihrer Heimatstadt Austin, der rollende Groove von New Orleans, ein Schuss West-Coast-Harmonien und die ungefilterten Emotionen des Southern Soul.

Rockiger als auch schon

«Duende» ist rockiger ausgefallen als die Vorgängeralben und bringt den windschiefen Rock ’n’ Roll der Rolling Stones (Phase «Sticky Fingers») mit den Harmonien der Beatles und Byrds zusammen. Die Songs haben an Konturen und an Format gewonnen, das spielerische Handwerk ist mehr als solid. Dennoch bleiben eine Stärke der Band of Heathens ihre Beiläufigkeit und ihr unprätentiöses Auftreten. Nach unzähligen Auftritten muss sie niemandem mehr ­etwas beweisen.

An ihren Konzerten gibt es keine sture Setlist. Die Musiker lassen sich gegenseitig genug Platz für Improvisation und das Spielen mit dem Moment. Früher wurde die Band of Heathens auch als «Bar Band» beschrieben. Das war zwar nicht liebevoll gemeint, doch auf diesem Niveau macht der Vergleich auch Spass. Denn mittlerweile sind diese Heiden zu Helden des Americana-Sounds geworden und definitiv im realen Leben einer «Travelling Band» angekommen.



Konzert:Freitag, 1. Juni, Mühle Hunziken. Vorverkauf: www.starticket.ch. (Berner Zeitung)