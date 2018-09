Paul McCartney gelingt mit «Egypt Station» ein grosser Wurf

Paul McCartney ist nach 36 Jahren als Solokünstler zurück an der Spitze der US-Charts. Sein neues Album «Egypt Station» stieg mit 153'000 verkauften Exemplaren am Sonntag direkt auf Platz eins der Billboard-Charts ein.

Die Spitzenposition hatte der Ex-Beatle als Solo-Künstler zuletzt 1982 mit dem Album «Tug of War» inne. «Egypt Station» ist allerdings das erste Album, das direkt an der Spitze einsteigt.

«Fuh You»: Paul McCartney mit Band live in New York mit einem Song aus dem aktuellen Album. Quelle: Youtube/Paul McCartney

Für den Chart-Erfolg hatte McCartney ordentlich die Werbetrommel gerührt und war in diversen US-Late-Night-Shows aufgetreten. In seiner Heimat Grossbritannien schaffte der 76-Jährige es dagegen mit seinem Solo-Album nicht auf Anhieb auf Platz eins. Dort stieg sein Album auf Platz drei ein.

