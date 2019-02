Neonfarbene Wollmützen und Shirts gibts in der Halle 622 in Oerlikon zu kaufen, wie auch ein weisses T-Shirt, auf dem Billie Eilish gezeichnet ist: Sie taucht auf diesem Fanartikel nicht neongrell, sondern mit traurigem Papphut und einer Tischbombentröte auf. «I'm not your party favor» steht dann da, in Anlehnung an einen Songtitel von ihr. Das passt, denn die Party ist in den Liedern der gerade mal 17-jährigen Amerikanerin vorbei oder zumindest getrübt. So, wie das Teenage-Herz meist vor lauter Liebeskummer gebrochen ist, denn in diesem Alter des Heranwachsens möchte man sich ja am liebsten regelmässig im Boden vergraben. Und sei es nur aus Selbstmitleid.