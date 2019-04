Oh, diese Stimme

Das erste «Poses»-Stück: «Cigarettes and Chocolate Milk». Video: Rufus Wainwright (Youtube)

Vorab im ersten Set des zweigeteilten Konzerts scheinen Wainwrights Entertainerqualitäten durch, etwa dann, wenn er sich in «Foolish Love» zu seinem eigenen Erstaunen am Konzertflügel verspielt. Aber er ist auch einer, der grosse Songs aus dem nordamerikanischen Songbook adaptieren kann, so wie Joni Mitchells herzzerreissendes «Both Sides Now». Jener erste Teil wirkt wesentlich freier als die Fortsetzung des Konzerts, in dem Wainwright sein zweites Album «Poses» (2001) integral aufführt und vor allem darauf bedacht ist, keine Pausen zwischen den Songs zuzulassen.