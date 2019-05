Nach 15 Minuten machen alle den Spagat

Und wer die Glastür öffnet, taucht ein in eine andere Welt. Das kleine, tageslichtlose Entree wird dominiert von einer Glasvitrine, die vollgestellt ist mit Pokalen. Aus dem Saal nebenan klingt Hip-Hop. Es ist 19 Uhr an einem gewöhnlichen Dienstag, einige der kleinen Bistrotische sind besetzt, eine junge Frau löst mit dem Taschenrechner Mathematikaufgaben, eine andere liest mit Kopfhörern im Ohr ein Buch, ein Mann im Anzug scheint auf etwas zu warten. Plötzlich rauscht ein ausgeflippter Typ herein, fragt auf Englisch nach der Ballett-Klasse und verschwindet im Untergrund.

Täglich finden in diesen Räumen mehr als 20 Tanzkurse statt, oft 4 gleichzeitig. Die New Dance Academy ist eine Erfolgsgeschichte. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hat Tanzlehrerin und Teilhaberin Tanja Mikhail. Sie ist seit der Gründung vor 21 Jahren mit dabei. An diesem Abend unterrichtet sie Jazz für Fortgeschrittene.

Jazztanz für Fortgeschrittene: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der Regel unter 30 Jahre alt. Foto: Nicole Philipp

Die Uhr zeigt 19.10 Uhr, die unscheinbare Glastür öffnet sich nun im Sekundentakt, lässt immer mehr Leute ein, junge Menschen, mit Trainingstaschen und guter Laune. Um viertel nach fangen die meisten Kurse an.

Auch Tanja Mikhails Kurs. Gut 20 junge Frauen und ein Mann stellen sich im Saal mit Tanzboden und Spiegelverglasung auf, wärmen sich im Gleichtakt zu den Beats von Alice Merton auf. Nach 15 Minuten machen sie alle den Spagat.

Breakdance ist ein Klassiker

Die New Dance Academy ist die grösste Tanzschule der Schweiz. Fast 2000 Schülerinnen und Schüler besuchen die rund 200 Kurse. Während im Haupthaus Einzeltanz unterrichtet wird, gibt es im Ableger Tanzlounge an der Neuengasse nur Paartänze. «Das Interesse hat sich mit dem Angebot verändert», sagt Tanja Mikhail.

Früher habe es nur spezialisierte Schulen gegeben, man musste sich für einen Stil entscheiden. Und in vielen Dörfern habe man auch nicht auswählen können. Getanzt wurde, was es halt gab. «Heute tanzen viele Leute mehrere Stile», sagt die 45-Jährige.

Im Internet informiert sich die potenzielle Kundschaft genau, bevor sie sich für eine Richtung entscheidet. Auch Modestile wie Zumba hat die New Dance Academy kurzzeitig in ihr Programm aufgenommen. «Das sind Trends, die wieder abflachen», sagt Mikhail, «aber sie spülen neue Leute in die Schule, einige davon bleiben.»

Tanja Mikhail (an der Stange) ist einer der Gründe für den Erfolg der New Dance Academy. Foto: Nicole Philipp

Die New Dance Academy setzt hauptsächlich auf «die vier Klassiker»: Hip-Hop, Jazz, Breakdance und Ballett. Bei allen vier Richtungen sei das Interesse konstant, wobei Jazz in letzter Zeit wieder einen Aufschwung erlebt habe, da dort auch viele neue Einflüsse aus anderen Stilen aufgenommen worden seien.