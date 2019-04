Musik zum Eintauchen

Quelle: Youtube/Lia Sells Fish

Überhaupt ist diese Musik aufregend. Das liegt sicher an Haslers Stimme. Rauchig, dunkel, cool, leidenschaftlich, am ehesten ähnlich einer Tori Amos, und doch ganz eigen. So im wunderbaren «Eve», einer poetische Hymne über die Tücken des Frauseins: Hormonelle Launen, Belästigungen, falsche Bescheidenheit.

Schliesslich fordert Hasler die biblische Urmutter forsch auf: «Eve, why did you eat the fucking apple? Come on and spit it out.» (Eva, warum hast du diesen verdammten Apfel gegessen? Komm spuck ihn wieder aus.) So spielerisch der Ansatz, so ernst der Kern des Songs: Frauen, emanzipiert euch!