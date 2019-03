Nach 16 Jahren Konzertpause spielt Dieter Bohlen am 31. August live mit Band in Berlin. Zum Besten geben wird er Songs seiner ehemaligen Band Modern Talking. Das deutsche 80er-Pop-Duo bestand ursprünglich aus ihm und Thomas Anders. Zwar hat Bohlen alle Songs komponiert und getextet, aber der typische Falsett-Gesang der Produktionen stammte von Anders. Doch die beiden sind seit Jahren zerstritten und treten nicht zusammen auf. Wie dem auch sei: Bohlens Solo ist ein hübscher Anlass, die heute seltsam anmutenden Outfits und Songs von Modern Talking aufleben zu lassen. Was wissen Sie noch von der Band? Hier ist unser Quiz: