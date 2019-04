Mit Modern Talking zum Streamingrekord

«Cheri, Cheri Lady» säuselten Dieter Bohlen und Thomas Anders 1985 als Modern Talking – und landeten nicht nur in der Schweiz auf Platz 1 der Hitparade. Nun dreht diese Melodie wieder ihre Runden: Nicht mehr auf den Plattentellern der Discos, sondern auf den Streamingportalen. Denn «Cherry Lady» – die Adaption des Deutschrappers Capital Bra – wies in der Schweiz in der ersten Woche nach der Veröffentlichung 745'792 Streams aus. Und damit so viel wie kein anderer Song in der bislang kurzen Geschichte des Streamings.