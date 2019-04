Mick Jagger erfolgreich am Herzen operiert

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job. — Mick Jagger (@MickJagger) 5. April 2019

Zuvor hatte die Branchen-Website «Billboard» berichtet, die Aorten-Herzklappe des 75-jährigen Sängers sei ersetzt worden. Der Eingriff in New York erfolgte demnach mit einem Katheter. Mit dieser sogenannten minimalinvasiven Operation sei ein Eingriff am offenen Herzen vermieden worden. Jagger erhole sich nun und befinde sich in einem «grossartigen Gesundheitszustand». Der Brite müsse vier bis fünf Tage im Krankenhaus liegen, damit seine Arterie ordentlich heile.

«Am Boden zerstört»

Die Rolling Stones hatten am Samstag 17 Konzerte abgesagt, die sie im Rahmen ihrer «No Filter»-Tournee ab dem 20. April in den USA und Kanada geben wollten. Zur Begründung hiess es lediglich, Jagger benötige eine medizinische Behandlung. Der Musiker schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, er sei «am Boden zerstört», dass er seine Fans so «hängen» lassen müsse.

Anfang dieser Woche berichtete unter anderem das Musik-Magazin «Rolling Stone», Jagger müsse sich am Freitag in New York einer Herzklappen-OP unterziehen. Der achtfache Vater, fünffache Grossvater und einfache Urgrossvater Jagger ist trotz seines Alters für seine energiegeladenen Bühnenshows bekannt. Jagger und seine Bandkollegen hatten die Rolling Stones 1962 gegründet. Die Beatles, mit denen sie lange Zeit konkurrierten, überlebte die Rockband um Jahrzehnte. Zu den zahlreichen Hits der Stones zählen «(I Can't Get No) Satisfaction», «Under My Thumb», «Sympathy for the Devil» und «Brown Sugar».