Quelle: Youtube

Der Durchbruch gelang ihm 1972 mit der Band OM. Eine der ersten Bands, die Rock mit Jazz verbanden und so zu den wegweisenden Electric-Free-Jazz-Formationen Europas avancierten. Zuerst seien sie noch als Eklektiker verschrien worden, sagt er, ein Jahrzehnt nach der Gründung aber habe man schon von grenzüberschreitender, avantgardistischer Musik gesprochen.

Was dann folgte, ist eine lange und fruchtbare Reise durch etliche Formationen, Ensembles und Projekte auf der ganzen Welt. Von Südafrika bis Taiwan. Von Russland bis Kanada. Studer spielte mit Pierre Favre, George Gruntz, Franco Ambrosetti, mit Irène Schweizer, mit Koryphäen wie Dave Holland oder Miroslav Vitous, um nur ganz wenige zu nennen. Er entwickelte sich vom Rock- zum Jazz- und später zum Improvisationsschlagzeuger.

Jimi Hendrix

Letztes Jahr hat er ein Doppelalbum mit Soloaufnahmen herausgebracht, «Now’s the Time» heisst es und wird von der Fachpresse in höchsten Tönen gelobt. Damit ist er nun auf Tour und gibt Solokonzerte. Am Mittwoch spielt Fredy Studer im Progr.

Zum Doppelalbum gibt es auch ein Buch, das mit Bildern,Texten und einem Interview die Karriere Revue passieren lässt. Eine gute Gelegenheit, mit ihm ein bisschen über das Leben und eben das Timing zu plaudern. Denn eines ist klar, Fredy Studer war, und er sagt es selber, zur richtigen Zeit im richtigen Milieu mit dem richtigen Hunger auf Musik und der nötigen Disziplin: in den 1970er-Jahren. «Es war einfach eine Zeit, in der die Musik explodierte», sagt er.

Auch an seinen Solokonzerten will Studer vor allem eines: Eine gute Geschichte erzählen. Foto: Ben Huggler

Sein prägendstes Erlebnis, das erzählt er immer wieder, war ein Jimi-Hendrix-Konzert im Januar 1967 in London. «Für mich gibt es ein Leben vor und eines nach Hendrix», sagt er. «Ich hatte so etwas vorher noch nie gehört. Dieser Mix, die Vielfalt, das Spektrum, und alles so unglaublich intensiv. Ein Wahnsinnserlebnis.» Da habe er gemerkt, um was es gehe.

Hendrix’ damaliger Schlagzeuger Mitch Mitchell wurde zu Studers Vorbild. Später hat er irgendwo gelesen, dass dessen Vorbild wiederum ein gewisser Elvin Jones gewesen war, Drummer in John Coltranes Quartett. «Dann bin ich in den Plattenladen gerannt und habe mir das angehört. So lief das damals. Zuschauen, zuhören, ausprobieren.»

Die Musik explodierte. Innerhalb weniger Jahre hätten sie einen wahnsinnigen Kosmos kennen gelernt, sagt Studer. Und zählt die Bands alle auf. Von den Beatles zu Stockhausen. Von Weather Report zu Miles Davis. Von Ravi Shankar zu Gamelan-Musik. Hören, schauen, lernen, ausprobieren. Immer wieder.

Alles hätten sie aufgesogen. «Das Klima war ein anderes», sagt er, «man wusste ja nicht, wohin es mit der Welt geht. Alles schien möglich. Es gab einfach diese kurze Zeitspanne, in der sehr vieles sehr offen war.»

Hash, Speed, LSD

Apropos ausprobieren. Hash, Speed, LSD, auch das gehörte dazu. «Wir haben Drogen nicht genommen, um uns zuzudröhnen, sondern um damit zu arbeiten», sagt er. «Das hat uns geholfen, ohne intellektuelle Vorbildung ziemlich komplexe Musik intuitiv zu verstehen.» Ja, die wilden 70er, das waren Fredy Studers Lehrjahre, seine Ausbildung, sein Fundament, auf dem er aufbaute.