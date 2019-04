Marc Amacher noch einmal auf der kleinen Bühne

Auch Philipp Gerber, ein Hüne mit bauchnabellangem Bart zum offenen Hemd, wirkt amüsiert, ist aber deutlich aufgeräumter und ruhiger. Das wird sich durchziehen. Hier der ungestüme Amacher, dort der Fels in der Brandung – Gerber.

«Amacher meets Gerber» nennt sich denn auch dieser Konzertabend. Auf dem Flyer gehen die beiden mit Gitarren aufeinander los. Eine Setlist gibt es offenbar nicht. Die zwei bärtigen Vollblut-Blueser setzen sich einfach hin und spielen drauflos.Vielversprechend das Ganze.

Philipp Gerber, ein Solothurner Blues-Urgestein, und Amacher kennen sich eigentlich schon lange vom Sehen, hatten sich in der Szene ständig gekreuzt, aber nie miteinander gesprochen, bis sie es dann eben doch taten. Inzwischen spielt Gerber in Amachers Band mit. Es ist eine gute Gelegenheit, die beiden noch im familiären Rahmen zu treffen. Weil, nachher geht es auf Tournee.

Am 18.4 erscheint Amachers neue Platte. Sie heisst «Roadhouse» und wurde innert zwei Tagen in einer quasi Live-Session in einem ehemaligen Brienzer Gasthof aufgenommen. 13 Songs sind drauf. Die Hälfte war schon auf dem letzten, «ersten richtigen» Album «8 Days» zu hören. Der Grund ist der: Damals, nach dem Hype um seine «Voice of Germany»-Finalteilnahme, musste plötzlich alles massentauglicher daherkommen, die Songs fürs Radio passen. Das gefiel dem eigensinnigen Oberländer gar nicht, und er überwarf sich mit dem Manager.