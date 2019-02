Es sind Aufnahmen, die entstanden sind, als der britische Pianist für das renommierte Klassiklabel Decca das Klavierkonzert Nr. 2 in g-Moll op. 22 einspielte. Dasselbe Konzert, das Grosvenor auch dieses Wochenende mit dem Berner Symphonieorchester vortragen wird.

Nachdenklich und fokussiert

Zehenschuhe. Ob sie einem Pianisten mehr Feingefühl ermöglichen? Benjamin Grosvenor, 26, ist einigermassen erstaunt, als man ihn darauf anspricht. «O Gott!», sagt er. Und dann lacht er erst einmal. «Die hatte mir mein Onkel empfohlen, er ist Osteopath», sagt er dann, «aber auf der Bühne würde ich so etwas nie tragen.»

So wirkt Benjamin Grosvenor, das Grosstalent, auch nicht. Eher nachdenklich, fokussiert und stilbewusst. Entdeckt wurde er im zarten Alter von elf Jahren, damals wurde er von der BBC als «Junger Musiker des Jahres» ausgezeichnet. Bereits vorher hatte er sich aber für die Musik entschieden. «Ich war zehn, als ich wusste: Ich werde Pianist», sagt er. «Und seither ist es mein Leben. Ich habe mir noch nie überlegt, etwas anderes zu machen.»

Die britische Zeitung «The Independent» nannte ihn «einen in einer Million ... in mehreren Millionen»: Es gibt kaum einen Superlativ, der für ihn noch nicht angewendet wurde. London, Melbourne, San Francisco: Es gibt kaum ein renommiertes Orchester, mit dem er noch nicht gespielt hätte. Und es gibt kaum ein westliches Land, wo er noch nicht aufgetreten wäre.

Auch in Bern war er schon mehrfach und lobt freundlich «die schöne Stadt, das tolle Orchester und den wunderbaren Konzertsaal». Das Klavierkonzert Nr. 2 von Camille Saint-Saëns, dem französischen Meister der Romantik, der vor allem durch den «Karneval der Tiere» bekannt wurde, ist eines von Grosvenors Lieblingsstücken.

«Ich war zehn, als ich wusste: Ich werde Pianist.»Benjamin Grosvenor, Pianist

«Es ist nicht so lang, aber interessant und gefüllt mit grossartigen Kleinoden. Jemand sagte mal: Dieses Stück startet mit Bach und endet mit Offenbach. So verschieden sind die Stile.»

Die besagte Aufnahme mit der ungewöhnlichen Fussbekleidung entstand vor sechs Jahren. Es ist faszinierend, Benjamin Grosvenor in diesen Aufnahmen zuzuschauen, zuzuhören. Wie er mit den Tempi variiert, wie er mit dem ganzen Körper eintaucht in dieses launische Stück, das sehr dramatisch beginnt, dann charmant wird, später wütend, dann wieder verrückt, lustig.

Launisch wie ein typischer Apriltag. Also so ziemlich das Gegenteil dieses überlegten jungen Mannes. Am Wochenende wird er das Werk vermutlich anders spielen, «ich spielte ja in der Zwischenzeit unzählige andere Stücke, und all diese Erfahrungen fliessen mit ein», sagt er. Gut zwanzig Minuten voller Überraschungen.

Und übrigens. Ganz zum Schluss gibt Benjamin Grosvenor die abschliessende Antwort: «Doch, man trägt besser Schuhe zum Klavierspielen, sonst läuft man Gefahr, die Zehen einzurollen.» Wieder etwas gelernt.

BSO-Konzert: Sa, 16.2., 19.30 Uhr und So, 17.2., 17 Uhr, Kursaal Bern. www.konzerttheaterbern.ch