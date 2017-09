«Mani Matter sang doch auch über Schlägereien»

Ein Flügel, ein Mikrofon, schlichtes Scheinwerferlicht. Und ein grosses musikalisches Erbe. Nämlich jenes von Mani Matter. Serej, Berner Rapper von Wurzel 5, bekannt für seine ausgefeilte Reimtechnik und seinen schnellen Flow, hatte angekündigt, Matters Lieder nicht etwa neu zu interpretieren, sondern schlicht zu covern.

«Ich bleibe ganz nahe am Original», sagte der 40-Jährige im Vorfeld. Weil er die meisten Mani-Matter-Neuinterpretationen als eine Verhunzung des Originals empfinde.

Eine grosse Ansage. Und ein mutiges Experiment, das er am Donnerstagabend in der Mahogany Hall in Bern, in der Matter einst sogar selber aufgetreten ist, gewagt hat – und ihm durchaus gelungen ist. Auch wenn der Funke zwischen Serej und Mani erst nach der Pause übersprang.

Matters Familie im Publikum

Im ersten Set fehlte es den Songs noch etwas an Leichtigkeit und Humor, die Matters Lieder so einzigartig machen. Das lag sicherlich an Serejs grosser Nervosität. Zudem verlieh der Flügel dem Ganzen eine gewisse Dramatik. Bei Songs wie «Bim Coiffeur», «Farbfoto» oder «Hemmige» wollte er streckenweise stimmlich zu viel, verfehlte hie und da einen Ton. Über kleinere Texthänger und Verspieler auf dem Klavier sang er jedoch charmant hinweg.

Die Tatsache, dass Joy Matter und Sibyl, Matters älteste Tochter und Verwalterin des Mani-Matter-Liedguts, in der ersten Reihe sassen und jede noch so kleine Abweichung vom Original bemerkten, machte es ihm aber auch nicht gerade leicht.

Starke eigene Songs

Kurz vor der Pause präsentierte er ein eigenes Chanson. Und da war sie, die Magie. Plötzlich war er ganz bei sich, der berühmte Flow zurück. Und sowohl die Wortspielereien als auch die Reimstruktur von «Anyway» fielen kaum von denen von Matter ab.

Und damit war das Eis gebrochen. Nach der Pause sass jeder Song. Der Flirt mit dem Publikum gelang. Lacher waren ihm bei jedem Song gewiss. Man erwischte sich kein einziges Mal mehr dabei, den Unterschied zum Original zu suchen.

Serej wie Mani

Und dann war da noch Serejs Anliegen, zu klären, warum er, der frühere Rüpelrapper, der mal über Joints und Prügeleien rappte, und Mani Matter ganz gut zu­sammenpassen. «He, Mani Matter hatte doch auf jedem Bild eine Zigi in der Schnure, und er hat doch auch über Schlägereien gesungen.» Und stimmte «Si hei dr Wilhälm Täll ufgfüert» an.

Zum Schluss präsentierte er nochmals einen eigenen Song, den er seiner Frau zur Hochzeit geschrieben hatte. Und berührte damit nicht nur sie. Auch wenn das Mani-Matter-Experiment gelungen ist, bitte mehr eigene Songs, Serej!

Die Zusatzkonzerte in der Mahogany Hall sind ausverkauft, 2018 folgen neue Konzertdaten. www.facebook.com/serejzu5/ (Berner Zeitung)