Es ist noch nicht lange her, dass die Calimeros in ihrem Song «Zauberkuss» – glücklicherweise schöne – «Sekunden ohne Ende» erfuhren. Davor hat die deutsche Schlagersängerin Juliane Werding, die inzwischen nur noch als Heilpraktikerin arbeitet, das Hexenthema viel konkreter in ihre Texte einfliessen lassen. In «Schön wie die Nacht» etwa singt sie von einer rothaarigen Frau in schwarzer Seide. «Wer ihre Augen sieht, weiss auf einmal, dass es wieder Hexen gibt.»

Werdings Frauengestalt ist dunkel und gefährlich, ganz anders als beispielsweise die Isartaler Hexen, eine bayrische Band, die sich leider aufgelöst hat. Deren Mitglieder haben sich als positive, starke, unangepasste Frauen mit Herz und Laune verstanden. Ihre Songs klingen zwar nach Kurzzeit-Gaudi, transportieren aber zeitlose Emotionen. Da rede ich jetzt von ihrer Coverversion des Mash-Hits «Ewigi Liebi», mit der sie wundersamerweise meine Versöhnung mit dem Titel heraufbeschworen.