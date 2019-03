«Viel Glück, alter Freund», schrieb Sinatras Tochter Nancy auf Instagram zu einem Foto, dass sie mit Blaine im Studio zeigt. Wilson twitterte zu einem alten Foto, dass ihn mit Blaine am Klavier zeigt: «Er hat mir so viel beigebracht, er hat so viel mit unserem Erfolg zu tun – er war der grösste Schlagzeuger aller Zeiten.»

Please keep good thoughts for @HalBlaine who is in the fight of his life. He needs the Twitter Force to stand with him.Hang in there, old buddy. pic.twitter.com/NhRQdCfps0

— Nancy Sinatra (@NancySinatra) 8. März 2019