Lady Gaga sagt ihr Konzert in Zürich ab

Wegen anhaltender Gesundheitsprobleme hat Lady Gaga den europäischen Teil ihrer Welttournee «Joanne World Tour» auf kommendes Jahr verschoben. Die Sängerin leide an heftigen Schmerzen, die ihre Fähigkeit aufzutreten beeinträchtigten, teilte Tourpromoter Live Nation am Montag mit.

Der sechswöchige europäische Teil der Joanne World Tour sollte am 21. September in Barcelona beginnen. In Zürich hätte ihr Konzert am Sonntag, 24. September, stattfinden sollen. Auch in Berlin, Hamburg und Köln waren Konzerte geplant.

Vergangene Woche wurde die 31-Jährige wegen «heftiger körperlicher Schmerzen» in einem Krankenhaus behandelt und sagte deshalb einen Auftritt in Brasilien ab. Zuvor hatte Lady Gaga bereits ein Konzert in Montreal verschoben. Sie werde weiterhin von medizinischen Experten behandelt, die die Verschiebung der Tour empfohlen hätten, erklärte Live Nation.