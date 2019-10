«Kunst wird immer eine Art Kampf bleiben»

Es hat weniger Einwohner als die Schweiz ...

… nicht mal 6 Millionen . In Norwegen fühlt man sich oft wie am Rand der Welt. Wir Norweger machen die Dinge darum auf unsere eigene Weise. Jan Garbarek etwa war zwar inspiriert vom US-Jazz, doch er empfand sich vor allem als ein Norweger mit eigener Identität. Dies hat sich bei uns jüngeren Musikern in den 1990ern fortgepflanzt, auch wir suchten nach unserem eigenen Sound. Wir tauschten uns aus in der Musikszene in Oslo, die relativ klein und überschaubar ist. Wir besuchten alle dieselben Musikorte; und bis heute kenne ich fast alle Musiker in Oslo persönlich.

Ist Norwegen in der Tendenz ein verschlossenes Land? Bis heute schaffen es auch in der Literatur viele Bücher nicht nach Norwegen.

Auch manche Musik drang nicht bis nach Norwegen vor, zumindest früher: In Stockholm oder in Kopenhagen haben in den 1960ern weltberühmte amerikanische Jazzmusiker wie Dexter Gordon gelebt und die lokalen Szenen beeinflusst – bis nach Oslo aber kamen sie nie. Wir mussten so unseren eigenen Weg finden.