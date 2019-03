Es war crazy: In der Jury sass der Choreograf der DJ-Bobo-Shows, Curtis Burger. Als ob das nicht reichen würde, war kurz davor Daniela Baumann, Bobos Ex-Frau, übers Parkett geflogen (und schliesslich aus der Show, aber das ist eine andere Geschichte). Und trotzdem performte Schlagersänger Vincent Gross in der SRF-Samstagabendsause «Darf ich bitten?» einen DJ-Bobo-Song. Und tanzte sich damit locker in die nächste Runde. Wir haben ihn gefragt, wie so etwas möglich ist.